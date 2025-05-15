Ukrayna'dan Türkiye'ye Giden Minibüste 4 Kilo Kaçak Altın Ele Ge geçirildi

Ukrayna'dan Türkiye'ye Giden Minibüste 4 Kilo Kaçak Altın Ele Ge geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'na yaklaşan bir minibüste yapılan gümrük kontrolünde, Ukrayna vatandaşı iki şoför, kot pantolon altına ve vücutlarına sardıkları toplam 4 kilo 592 gram kaçak altın ile yakalandı.

Ukrayna'dan yola çıkarak Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye gitmekte olan yabancı plakalı minibüs şoförleri, kot pantolon altına ve vücutlarına sardıkları kaçak altın ile yakalandılar. Kapıkule Sınır Kapısı'na gelemeden Kaptan Andreevo gümrük görevlileri, ülkeden ayrılan bir minibüsün iki şoförünün vücudunun üzerinde gizlenmiş halde toplam 4 kilo 592 gram kaçak altın eşya ele geçirdi.

Ukrayna'dan Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye giden araçta şoför, ikinci şoför ve 7 yolcu bulunan minibüs, gümrük kontrol noktasına geldi. Minibüstekilerin hepsi beyan edilecek eşya taşımadıklarını belirtmesi üzerine araç, detaylı bir gümrük muayenesinden geçirilmek üzere seçildi. Sürücü ve ikinci sürücü Ukrayna vatandaşı olan şahısların şahsi muayeneleri sırasında yapılan kontrollerde, her iki sürücünün de karın bölgesinde, kot pantolon kemerinin altında sarı metal ürünler içeren bir paketin gizlendiği tespit edildi.

İkinci sürücünün taşıdığı paketlerden birinde, bilirkişi değerlendirmesine göre 13 adet 24 ayar altın ve toplam ağırlığı 3 kilo 680 gram olan ziynet eşyası ele geçirildi. Minibüs sürücüsünün sakladığı diğer pakette ise toplam değeri 912 gram altın eşyası ele geçirildi.

Yakalanan 4 kilo 592 gram kaçak altın eşya ile ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Uğurcan Çakır'dan maç sonu itiraf: Kabus gibi bitti

Uğurcan'dan Galatasaray maçı sonrası çok konuşulacak itiraf
Harika Avcdı'dan yürek yakan sözler: Kısa süre sonra ölümüm duyulacak

Yürek yakan sözler: Kısa süre sonra ölümüm duyulacak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeşil Pasaport'un kapsamının genişletilmesi teklifi TBMM'ye sunuldu

Bir meslek grubuna daha Yeşil Pasaport ayrıcalığı geliyor
Şampiyon teknik adam Okan Buruk'tan Fenerbahçe maçı itirafı

Maç biter bitmez Fenerbahçe maçı itirafı
Real Madrid, 90+5'te 3 puanı kaptı

Real Madrid, ilk yarı kabusu yaşadığı maçı son saniyede kazandı
PKK'nın fesih kararı sokağa nasıl yansıdı? GENAR Başkanı Aktaş, masasına gelen son anketi paylaştı

GENAR Başkanı Aktaş, masasına gelen son anketi paylaştı
Yakalanmasalar vatandaşa yedireceklerdi! 7 ton bozulmuş peynir imha edildi

Yakalanmasalar vatandaşa yedireceklerdi! 7 ton imha edildi
DEM Partili Bakırhan, PKK'nın silah bırakması sonrası boşa düşecek koruculara iş önerdi

PKK'nın silah bırakması sonrası boşa düşecek koruculara iş önerdi
Genç futbolcunun kariyerini bitiren faul

Genç futbolcunun kariyerinin bittiği an
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.