Uçuruma yuvarlanan aracın sürücüsü yaralandı

Rize'nin Ardeşen ilçesinde bir kişi aracıyla geri geri geldiği sırada uçurumdan yuvarlanarak yaralandı.

Kaza, Ardeşen ilçesine bağlı Yamaç Köyünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 53 ACA 867 plakalı aracın sürücüsü R.A.M. (58) aracıyla geri geri geldiği sırada uçuruma yuvarlandı. Meydana gelen kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan sürücüyü olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Kaçkar Devlet Hastanesine kaldırdı. Uçuruma yuvarlanan araç ise vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. - RİZE