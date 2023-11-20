Üç hafta süren yaşam savaşını kaybetti

Geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitiren Bodrum Belediyesi personeli Hasan Özsezgin, son yolculuğuna uğurlandı.

28 Ekim günü sabah saatlerinde evli ve 2 çocuk babası Hasan Özsezgin'in kullandığı midibüs Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde karşı şeride geçmiş, kazada Özsezgin ağır şekilde yaralanmıştı. Muğla'da tedavi gören Özsezgin, dün hayatını kaybetti.

Bodrum Belediyesi personeli Özsezgin için Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Ailesi, yakınları ve çok sayıda mesai arkadaşının katıldığı törende konuşan Bodrum Belediyesi Koordinatör Meclis Üyesi Emel Çakaloğlu, Özsezgin'e Allah'tan rahmet dileyerek "Hepimizin başı sağ olsun" dedi.

Bodrum Belediyesi Başkan Vekili Tamer Mandalinci ise duygu ve düşüncelerini şu sözlerle ifade etti;

"Hasan ağabeyimiz, yaklaşık 20 gün yaşam mücadelesi verdi. Ailesi, mesai arkadaşları, doktorları onun hayatta tutmak için ellerinden gelen bütün imkanları seferber etti. Maalesef Hasan ağabeyimiz genç yaşta aramızdan ayrıldı. Allah mekanını cennet eylesin diyorum. Kendisi görev başında vefat etti. Biz, iman ettiğimiz gereği görev başında vefat edenleri şehit statüsünde sayıyoruz. Allah şehadetini kabul etsin. Mekanı cennet olsun inşallah. Ben, kalanlara sabırlar diliyorum. Mesai arkadaşları ve belediyemize başsağlığı diliyorum"

Konuşmaların ardından Kuran-ı Kerim okundu, dualar edildi, helallik alındı. Özsezgin'in cenazesi, Bitez Gülsevim Rüştü Kaynak Camii'nde öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Bitez Mezarlığı'na defnedildi. - MUĞLA