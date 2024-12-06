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Türkiye Turizmde Hedefini 61 Milyon Turist ve 60 Milyar Dolar Gelir Olarak Belirledi

Türkiye Turizmde Hedefini 61 Milyon Turist ve 60 Milyar Dolar Gelir Olarak Belirledi
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin 2024 yılı için hedefinin 61 milyon turist ve 60 milyar dolar gelir olduğunu açıkladı. Bakan Ersoy, geçmişteki turizm potansiyelinin etkin biçimde kullanılmadığını vurgulayarak, Türkiye'nin kültür ve turizm alanındaki başarılarını değerlendirdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizmde hedefin 61 milyon turist ve 60 milyar dolar gelir olduğunu söyledi.

Bakan Ersoy, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk ve AK Parti Tekirdağ İl Başkanlığı ziyaret etti.

Bakan Ersoy burada yaptığı açıklamada Türkiye'nin turizmdeki başarılarını şu ifadelerle değerlendirdi:

"Ülkemiz son yıllarda kültür ve turizm alanında üst üste rekorlar kırarak büyük başarılar elde etti. Peki bu rekorlar nasıl kırıldı? Turizm alanında bugün Türkiye nasıl dünyada parlayan bir yıldız haline geldi? Biliyorsunuz ülkemiz ciddi bir turizm potansiyeline sahip. Peki bu potansiyel geçmiş dönemlerde doğru bir şekilde kullanıldı mı? Hayır. Türkiye'de turizm dendiğinde, eskiden ne anlaşılıyordu; sadece deniz, kum, plaj. Peki bu doğal kaynaklar etkin bir şekilde kullanıldı mı? Maalesef hayır. Ülkemiz bu konuda çok zaman kaybetti. Sadece zaman kaybetmedik, bunun aynı zamanda ülkemize ve milletimize çok ciddi ekonomik kayıpları da oldu. 2002 yılında Türkiye'ye gelen turist sayısı 12 milyondu. Bugün, 2024 yılı itibariyle bizim ülkemize beklediğimiz turist sayısı 61 milyon. 2002'de turizmden gelirimiz ne kadardı; 13 milyar dolar. Bugünkü hedefimiz ise 60 milyar dolar. Bu başarıları elde etmek için gece gündüz demeden çalıştık, doğru politikalar geliştirdik ve bu politikaları etkin bir şekilde uyguladık. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'de turizm alanında büyük dönüşümler gerçekleştirdik. 200'den fazla ülkede ülkemizi ve turizm bölgelerimizi tanıttık. Bu kapsamda Tekirdağ'ın tanıtımına da ayrı bir önem veriyoruz. Antik Ganos Dağları üzerindeki yürüyüş yolları ve üzerinde bulunan antik yerleşimler, doğal güzellikler, Uçmakdere Kanyonu ve benzeri aktivite noktaları, rotalar halinde tanıtımlarımızda yer alıyor. Ayrıca 2024 yılı içerisinde Kapadokya Üniversitesi tarafından Tekirdağ Turizm Geliştirme ve Yol Haritası raporu hazırlanmaya başlamıştır." - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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