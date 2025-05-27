Turgutlu'da Geri Manevra Yapan Otomobil Yayaya Çarptı: 1 Ölü

Turgutlu'da Geri Manevra Yapan Otomobil Yayaya Çarptı: 1 Ölü
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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde geri manevra yapan bir otomobilin çarptığı 63 yaşındaki kadın hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde geri manevra yapan otomobilin çarptığı kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, sabah erken saatlerde Manisa'nın Turgutlu ilçesi Kervan Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.S.Ç. idaresindeki 45 TE 375 plakalı otomobil, geri geri manevra yaptığı sırada, yolun karşısına geçmeye çalışan 63 yaşındaki Gazali Dağlı isimli yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan kadın, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan talihsiz kadın hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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