Üye Girişi
Haberler

Tunceli'de Kayanın Araca Çarpması Sonucu 10 Arılı Kovan Zayi Oldu

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tunceli'de seyir halindeyken dağlık alandan kopan bir kayanın isabet ettiği kamyonetin sürücüsü hafif sıyrıklarla kazayı atlattı. Ancak 10 arılı kovan zarar gördü ve maddi kayıp yaklaşık 150 bin lira olarak hesaplanıyor.

Kayanın isabet ettiği araç kaza yaptı: 10 arılı kovan zayi oldu

TUNCELİ - Tunceli'de, seyir halindeyken dağlık alandan kopan kayanın isabet ettiği kovan yüklü araç kaza yaptı. Kazada sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken 10 arılı kovan zayi oldu.

Kaza, Tunceli-Ovacık karayolu Venk Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan Nihat Güneş idaresindeki 62 AAG 772 plakalı kamyonetin ön camına, dağdan kopan kaya isabet etti. Olay nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, aracıyla yol kenarındaki kayalığa çarparak durabildi. Meydana gelen kazayı sürücü hafif sıyrıklarla atlatırken araçta ciddi maddi hasar meydana geldi. Kazada, yola savrulan 10 arılı kovan da zayi oldu. Diğer arılı kovanlar olay yerine çağrılan başka bir araca aktarılırken sürücü Nihat Güneş, "Ovacık ilçesinden Elazığ'a gitmek için seyir halindeyken bir anda dağdan kopan kaya aracın ön camına isabet etti. O esnada direksiyon hakimiyetini kaybettim ve yol kenarındaki kayalıklara çarparak durabildim. Araçta 150 bin liraya yakın maddi hasar meydana geldi. Büyük emek verdiğimiz 10 arılı kovanımız da zayi oldu. Zararımın karşılanmasını istiyorum" dedi.

Tunceli'de Kayanın Araca Çarpması Sonucu 10 Arılı Kovan Zayi Oldu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSMAİL YOLERİ - 3.Sayfa

Yerel Haberler 3-sayfa Ekonomi Tunceli Tarım Kaza

Bomba iddia: AK Parti yönetimi asgari ücrete yüzde 30 zam yapılmasını istiyor

İşte AK Parti yönetiminin düşündüğü asgari ücret rakamı

 Kılıçdaroğlu 356 gündür kullandığı 2 makam aracını CHP'ye iade etti

Kılıçdaroğlu'nun 356 günlük çifte makam aracı keyfi sona erdi

 Cem Garipoğlu'nun mezarında bulunan poşetteki kan örneği bir insana ait çıkmadı

Cem Garipoğlu'nun mezarındaki sır! Poşetteki kan bir insana ait çıkmadı
Beşiktaş Genel Kurulu'nda büyük kavga! Eski ve yeni başkanının destekçileri birbirine girdi

Eski başkan salona girince kıyamet koptu! Yumruk ve sandalyeler havada uçuştu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Manisa elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik, Avcılar elektrik kesintisi ne zaman gelecek? 27-28 Ekim Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman biter? Bursa elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Çankaya, Keçiören, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Antalya elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi Real Madrid Barcelona maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Real Madrid Barcelona geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.