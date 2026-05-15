Tunceli'de 100 milyonluk vurgun yapan şebeke çökertildi: 8 şüpheli yakalandı

Tunceli'de İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, faizsiz kredi vaadiyle vatandaşları 100 milyon TL dolandıran bir şebekeyi çökertti. Operasyonda 8 şüpheli yakalandı, 4'ü tutuklandı.

Tunceli'de Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen planlı ve projeli çalışma kapsamında, vatandaşları 'faizsiz kredi' vaadiyle dolandırdığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirildi. Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu, şüphelilerin hesaplarında yaklaşık 100 milyon TL işlem hacmi bulunduğu tespit edildi. 11 Mayıs Pazartesi tarihinde farklı illerde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 8 şüpheli şahıs yakalanırken, çok sayıda dijital materyale de el konuldu.

İfadeleri tamamlandıktan sonra adli makamlara sevk edilen şüphelilerden suç organizasyonunda aktif rol aldığı belirlenen 4 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tunceli Valiliği sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızın, kendilerini banka görevlisi olarak tanıtan, mobil bankacılık işlemleri yaptırmak isteyen şahıslara karşı dikkatli olmaları, hiçbir şifre ve onay kodunu üçüncü kişilerle paylaşmamaları büyük önem taşımaktadır" ifadelerine yer verildi. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
