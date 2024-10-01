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Tüketici Hakem Heyeti'nden Emsal Karar: Haksız Komisyon Ücreti İadesi

Tüketici Hakem Heyeti'nden Emsal Karar: Haksız Komisyon Ücreti İadesi
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Giresun'da bir araç sahibi, TÜVTÜRK'ün kredi kartı ile yapılan ödemelerden kesilen komisyon ücretini mahkemeye taşıdı ve haklı bulunarak ücretin iadesine karar verildi. Bu durum, tüm araç sahipleri için emsal niteliği taşıyor.

Giresun'da bir araç sahibi TÜVTÜRK'e ait araç muayene istasyonunda kredi kartı ile yaptığı ödemeden kesilen komisyon ücretini mahkemeye taşıdı. Tüketici Hakem Heyeti, araç sahibini haklı bularak, TÜVTÜRK'ün kesmiş olduğu komisyon ücretinin iadesine karar verdi. Bu karar, tüm araç sahipleri için emsal niteliği taşıyor.

Giresun'da yaşayan Mehmet Akif Korkmaz, araç muayenesi sırasında kredi kartı ile yaptığı ödeme karşılığında talep edilen 88,71 TL'lik komisyon ücretine itiraz etti. Korkmaz, bu ücretin haksız olduğunu belirterek TÜVTÜRK'e itirazda bulundu ancak ödeme yapmadan araç muayenesini tamamlayamadı. Bunun üzerine Tüketici Hakem Heyeti'ne başvuran Korkmaz, yapılan incelemeler sonucunda haklı bulundu. TÜVTÜRK'ün itirazını reddeden Hakem Heyeti, kesilen ücretin iadesine hükmetti.

"Devlet, yapılan işlemleri takip ediyor"

Mahkemenin verdiği kararın ardından konuşan Mehmet Akif Korkmaz, "Haziran ayında aracımın muayenesi için TÜVTÜRK'e gittim. Kredi kartı ile ödeme yaptığım sırada benden 88,71 TL'lik komisyon ücreti talep edildi. Bu ödemenin haksız olduğunu belirterek itiraz ettim ama mecburen ödedim. Daha sonra Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurdum. Yapılan inceleme sonucunda firmanın itirazı reddedildi ve ücretin iadesine karar verildi. Ancak henüz kartıma bir iade yapılmadı" dedi.

Kanuni dayanakla itiraz

Korkmaz, itirazını kanuni dayanaklara dayandırdığını belirterek, "5464 sayılı Kanun'un 17. maddesine göre, üye işyerleri, kart sahiplerinin mal ve hizmet bedellerini banka veya kredi kartı ile ödeme taleplerini kabul etmek zorundadır. Aynı kanun maddesine göre, üye işyerleri kart sahibinden ek komisyon talep edemez. Bu yasal dayanakla şikayette bulundum" diye konuştu.

"Araç sahipleri mecbur, sözleşme yok"

TÜVTÜRK'ün savunmasında, komisyon ücretinin yasal olduğunu iddia ettiğini belirten Korkmaz, "Firma, bu ücretin ödeme kuruluşu tarafından tahsil edildiğini ve sözleşmelere dayandığını savundu. Ancak bizim, araç sahipleri olarak firmayla bir sözleşmemiz yok. Araç sahipleri olarak bu firmaya gitmek ve araç muayenesini yaptırmak zorundayız. Bu bir tercih değil, mecburiyet" şeklinde konuştu.

Bu karar, araç sahipleri için önemli bir emsal niteliği taşıyor ve kredi kartı ile yapılan ödemelerde haksız komisyon ücretlerine karşı bir yol haritası sunuyor. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Tüketici Hakem Heyeti 3-sayfa Ekonomi TÜVTÜRK giresun Ulaşım Hukuk

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