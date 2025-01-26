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Trump, Nevada'da Genişleme Politikasını Anlattı

Trump, Nevada'da Genişleme Politikasını Anlattı
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ABD Başkanı Donald Trump, Las Vegas'ta yaptığı mitingde genişleme politikasına vurgu yaptı. Vergi indirimleri ve bahşiş gelirlerinin vergilendirilmemesi gibi konulara da değinen Trump, ABD'nin petrol ve doğalgaz kaynaklarına sahip olduğunu savundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Nevada eyaletindeki Las Vegas şehrinde düzenlediği mitingde, genişleme politikasına değinerek, "Yıllardır, metrekareye göre aynı boyuttayız, aslında muhtemelen küçüldük, ama çok yakında genişlemiş bir ülke olabiliriz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Nevada eyaletine bağlı Las Vegas'ta destekçilerine seslendi. Yıllar sonra ilk kez Cumhuriyetçilerin kazandığı Nevada'da destekçilerine teşekkür eden Trump, "Bu konuda hiçbir şey duymadığınızı biliyorum ve eminim ki yıllardır bir Cumhuriyetçi tarafından kazanılmamış olan bu çılgın, büyük kısmını şimdi kazanmış olmamızın eyalet üzerinde hiçbir etkisi olmamıştır. Nevada'ya saygılarımı sunmak için gelmek istedim çünkü bu yıllardır eyalette kazanılan tek Cumhuriyetçi zafer ve çok büyük bir toprak kaymasıydı. Cumhuriyetçilerin bundan sonra çok kazanacağını düşünüyorum" dedi.

"Bahşişlerden vergi alınmayacak"

Önümüzdeki günlerde vergi indirimine ilişkin Kongre ile çalışacağını belirten Trump, "Bahşişlerden vergi alınmayacak. Yani bir restoran çalışanı, bir garson, bir vale, bir belboy, bir barmen ya da golf takımlarımı taşıyan (caddie) biriyseniz veya bahşiş gelirine dayanan başka bir işçiyseniz, bahşişleriniz yüzde 100 sizin olacak" ifadelerini kullandı.

İç Gelir Servisi'ni etkileyen işe alımları dondurma kararına değinen Trump, "Sizin peşinize düşmek için 88.000 yeni işçi işe aldılar ya da almaya çalıştılar ve biz de hepsini işten çıkarmak için bir plan geliştirme sürecindeyiz ya da belki onları sınıra taşıyacağız" diye konuştu. Trump, "Sadece vergi olmamasına ne dersiniz" sözlerinde de Eğer gümrük tarifeleri işe yararsa böyle bir şey olabilir" şeklinde cevap verdi.

"Sondaj, bebeğim, sondaj"

Grönland ve Panama Kanalı'nın kontrolüne ilişkin de açıklamalarda bulunan Trump, "ABD dünya üzerindeki tüm ülkeler arasında en fazla petrol ve doğalgaza sahip ülke ve çok da uzak olmayan bir gelecekte çok büyük ölçüde genişlemiş bir ülke olabiliriz. Bunu görmek güzel değil mi? Yıllardır, metrekareye göre aynı boyuttayız, aslında muhtemelen küçüldük, ama çok yakında genişlemiş bir ülke olabiliriz ve yapacağımız şeylerden biri de: sondaj, bebeğim, sondaj" dedi.

"Biz 500, Çin 30 milyon dolar ödedi"

Konuşmasında Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) çekilmesine ilişkin de konuşan Trump, "Biz yılda 500 milyon dolar ödedik, Çin ise çok daha büyük bir nüfusa sahip olmasına rağmen yılda 39 milyon dolar ödedi. 1,4 milyar insanları var. Biz 500 milyon dolar ödüyoruz, bizde ne olduğunu kimse bilmiyor" diyerek bu miktarların ülkelerin nüfuslarıyla ilişkili olmadığını savundu.

Ülke nüfusunun bilinmemesini güney sınırındaki göç konusuna bağlayan Trump, "O kadar çok insan akın ediyor ki. Hiçbir fikrimiz yok. Şimdi biraz aşağı iniyoruz. Bazı kötü olanları dışarı atacağız" şeklinde konuştu.

Trump, Oval Ofis'teki ilk gününde ABD'nin DSÖ'den çekilmesini öngören kararnameyi imzalamış ve "Dünya Sağlık Örgütü bizi kazıkladı" açıklaması yapmıştı. - NEVADA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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