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TRT'den "Muhalifleri hedef alan muhabir" iddialarına yanıt

TRT'den
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TRT, bazı basın organlarında çıkan "Muhalifleri hedef alan muhabir" iddialarıyla ilgili bir açıklama yaparak, haberlere konu olan kişinin kurumla hiçbir bağının bulunmadığını duyurdu.

TRT tarafından yapılan açıklamada, adı geçen kişinin TRT'nin çalışanı olmadığı belirtildi. Söz konusu kişinin geçmişte yalnızca yerel haber akışı kapsamında sınırlı düzeyde içerik sağladığı; ancak kurumun personel yapısında hiçbir zaman yer almadığı vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, bu kişinin paylaşımlarının tamamen kendi görüşlerini yansıttığı ve TRT ile herhangi bir kurumsal bağının, onayının ya da temsil ilişkisinin bulunmadığı ifade edildi.

TRT, kamuoyuna saygıyla duyuruda bulunarak, kurumu doğrudan ilgilendirmeyen bireysel eylemlere karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.

NE OLMUŞTU?

TRT muhabiri olduğu belirtilen "Muhalifleri hedef alan muhabir" isimli şahıs sosyal medyadaki paylaşımıyla gündeme gelmişti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın attığı bir tweetin altına yorumda bulunan Murat Söylemez'in kullandığı ifadeler bazı basın yayın organlarında "Muhalif TRT Muhabiri" başlığıyla haberleştirilmişti.

TRT'den 'Muhalifleri hedef alan muhabir' iddialarına yanıt

TRT'den 'Muhalifleri hedef alan muhabir' iddialarına yanıt

TRT'den 'Muhalifleri hedef alan muhabir' iddialarına yanıt

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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