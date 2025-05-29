Tosya'da Kuvvetli Sağanak Fabrikaları Vurdu

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak sebebiyle çok sayıda fabrikayı su bastı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde kuvvetli sağanak etkili oldu. Sağanak sebebiyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Tosya Organize Sanayi Bölgesindeki çok sayıda fabrikayı su bastı. Fabrika işçileri kendi imkanları ile sel sularını tahliye etmeye çalıştı. Sel sularından 32 fabrika etkilenirken üretimine ara verildiği öğrenildi.

"OSB'deki 35 fabrikanın büyük kısmını sel bastı"

Kanalların tıkalı olmasından dolayı olayın yaşandığını ifade eden Ali Kuru, "Bugün çok şiddetli yağmur yağdı. Yağmurdan ziyade su kanallarının tıkalı olması sebebiyle OSB'deki 35 fabrikanın büyük kısmını sel bastı. Yetkililerin bu konuda duyarlı olmasını istiyoruz. Bu kanalların her iki ayda bir temizlenmesi lazım. Bu durumlarda fabrikaları su basmaması için yetkililerin duyarlı olmasını istiyoruz. Burası Tosya'nın kalbi. Ne yazık ki çok fazla önem verilmiyor. Başta OSB müdürü olmak üzere ilgili arkadaşların bu eksiklikleri her hafta gidermesi lazım. Maalesef bu çalışmalar yapılmamakta" dedi.

"Mallarımızı kurtarmaya çalıştık ama tüm malzeme ıslanmış durumda"

Fabrika çalışanı Sabiye Tuna ise "İçeride çalışırken bir anda yağmur başladı. Yağmur başladıktan sonra oluklardan su akmaya başladı. İlk önce malzemelerimizi çekmeye çalıştık ama yağmur hızlanınca sular komple oluklardan aşağı inmeye başladı. Mallarımızı kurtarmaya çalıştık ama tüm malzeme ıslanmış durumda. Tüm personelimizle suları dışarı atmaya çalışıyoruz" diye konuştu. - KASTAMONU