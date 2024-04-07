Tosya'da çıkan yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi

Kastamonu'nun Tosya ilçesi'nde çıkan yangında 2 katlı ev kullanılmaz hale geldi.

Olay, Tosya ilçesi Akbük köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede bulunan iki katlı evde bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, tüm evi sardı. Yangını geçen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Yangında iki katlı ev kullanılmaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU