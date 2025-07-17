Tomorrowland Festivalinin Ana Sahnesi Yangında Hasar Gördü

Tomorrowland Festivalinin Ana Sahnesi Yangında Hasar Gördü
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Belçika'da gerçekleşecek Tomorrowland elektronik müzik festivalinin ana sahnesi çıkan yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi. Organizatörler, festivalin iptal edilmeyeceğini ve çözümler üreteceklerini açıkladı.

Belçika'da yapılması planlanan Tomorrowland elektronik müzik festivalinin ana sahnesi çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Etkinlik organizatörleri, yangına rağmen festivalin iptal edilmeyeceğini duyurdu.

Belçika'nın Antwerp eyaletindeki Boom kasabasında Cuma günü başlaması planlanan Tomorrowland elektronik müzik festivaline yangın paniği damgasını vurdu. Festivalin ana sahnesi, dün çıkan yangında kül oldu. Festival organizatörleri tarafından yapılan açıklamada, "Tomorrowland festivalinin ana sahnesi çıkan büyük bir yangın nedeniyle ciddi şekilde hasar görmüştür" denilerek, "Olay sırasında kimse yaralanmamıştır" ifadeleri kullanıldı. Festivalin "DreamVille" kamp alanının planlandığı gibi Perşembe günü açılacağı kaydedilen açıklamada, organizatörlerin festivalin aksamadan gerçekleştirilmesine yönelik çözümlere odaklandığı vurgulandı.

Belçika kamu yayıncısı VRT de yangın sırasında festival alanında hiçbir izleyicinin bulunmadığını, hazırlık çalışmalarında görevli yaklaşık bin personelin ise güvenli bir şekilde tahliye edildiğini duyurdu. Amatör kameralara yansıyan görüntülerde sahneden alevlerin ve dumanların yükseldiği görülürken, festivalde kullanılması planlanan bazı havai fişeklerin de patladığı duyuldu.

Yangının nedenini belirlemek üzere detaylı soruşturma başlatıldı. - BRÜKSEL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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