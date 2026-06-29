Genç tır şöförünün meslek aşkı

Eskişehir'de aile mesleği olan tır şoförlüğü ile uğraşan Fatih Kıllıoğlu, yıllardır sürdürdüıü işi çok sevdiğini anlatarak, "Yola gitmeyince şarampolleri bile özlüyorum" dedi.

İşine olan bağlılığı ile dikkat çeken 40 yaşından Fatih Kıllıoğlu, mesleğini büyük bir tutku ile sürdürüyor. Babası, amcaları ve diğer birçok akrabası gibi tır şoförlüğü yapan Kıllıoğlu, ekmek parasını direksiyon başında kazanıyor. Araçlarına adeta gözü gibi bakan Kıllıoğlu, izinli olduğu günler yolları özlüyor.

"Bu iş benim meslek aşkım, tutkum"

Mesleğine olan bağlılığını anlatan Fatih Kıllıoğlu, "Nakliyecilik sektörüyle uğraşmaktayım. Yaklaşık 15 senedir bu işi yapıyorum. Ben araba için ölürüm, bu iş benim aşkım, tutkum. Mesela 2-3 gün evde yatayım, gitmediğim o yolu özlüyorum. Bir işi severek yapacaksın. Bu meslek aşkı benim için başka. Yola gitmeyince şarampolleri bile özlüyorum yani. Okumadığıma da pişman değilim, yine tırcı olurdum. Babam, amcalarım tırcı, amca oğlu tırcı, öbür öbür amcam tırcı. Babam Yaklaşık 40 senedir bu işin içinde, ben de ondan devraldım. Türkiye'nin neresine gidersen, direksiyonun başına geçince alan sular durur" dedi.

Öte yandan, günümüzde gençlerin nakliyat sektörüne ve şoförlüğe ilgisiz olduğunu söyleyen Kıllıoğlu, bu duruma çözüm üretilmesi gerektiğini düşünüyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı