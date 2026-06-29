Haberler

Genç tır şöförünün meslek aşkı

Genç tır şöförünün meslek aşkı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'de aile mesleği tır şoförlüğünü 15 yıldır sürdüren Fatih Kıllıoğlu, işine olan tutkusunu anlatarak, yola çıkmadığı günlerde şarampolleri bile özlediğini söyledi. Gençlerin sektöre ilgisizliğine de dikkat çekti.

Eskişehir'de aile mesleği olan tır şoförlüğü ile uğraşan Fatih Kıllıoğlu, yıllardır sürdürdüıü işi çok sevdiğini anlatarak, "Yola gitmeyince şarampolleri bile özlüyorum" dedi.

İşine olan bağlılığı ile dikkat çeken 40 yaşından Fatih Kıllıoğlu, mesleğini büyük bir tutku ile sürdürüyor. Babası, amcaları ve diğer birçok akrabası gibi tır şoförlüğü yapan Kıllıoğlu, ekmek parasını direksiyon başında kazanıyor. Araçlarına adeta gözü gibi bakan Kıllıoğlu, izinli olduğu günler yolları özlüyor.

"Bu iş benim meslek aşkım, tutkum"

Mesleğine olan bağlılığını anlatan Fatih Kıllıoğlu, "Nakliyecilik sektörüyle uğraşmaktayım. Yaklaşık 15 senedir bu işi yapıyorum. Ben araba için ölürüm, bu iş benim aşkım, tutkum. Mesela 2-3 gün evde yatayım, gitmediğim o yolu özlüyorum. Bir işi severek yapacaksın. Bu meslek aşkı benim için başka. Yola gitmeyince şarampolleri bile özlüyorum yani. Okumadığıma da pişman değilim, yine tırcı olurdum. Babam, amcalarım tırcı, amca oğlu tırcı, öbür öbür amcam tırcı. Babam Yaklaşık 40 senedir bu işin içinde, ben de ondan devraldım. Türkiye'nin neresine gidersen, direksiyonun başına geçince alan sular durur" dedi.

Öte yandan, günümüzde gençlerin nakliyat sektörüne ve şoförlüğe ilgisiz olduğunu söyleyen Kıllıoğlu, bu duruma çözüm üretilmesi gerektiğini düşünüyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Tamar Tanrıyar gözaltına alındı

Tamar Tanrıyar gözaltına alındı
Saldırılar sonrası ABD-İran yarın masaya oturuyor

Saldırılar sonrası ABD-İran dünyanın beklediği kararı verdi
Sağlık Bakanlığı’nın e-Rapor doğrulama süreci yeniden başladı

Pandemi döneminde askıya alınan uygulama yeniden başladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sulama kanalına giren oğlunu kemerle dövdü

Oğlunun yaptığını duyunca cinnet geçirdi! Kemerli dayak kamerada
Manavgat'ta rafting yapmaya giden 52 yerli turist gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu

Manavgat'ta rafting yapmaya giden turistler zehirlendi
Çığlık sesleri mahalleyi ayağa kaldırdı! Başıboş inek küçük çocuğu saldırdı

Çığlık sesleri mahalleyi ayağa kaldırdı! Başıboş inek küçük çocuğu saldırdı
15 yaşındaki kızı taciz eden 60 yaşındaki şahsa linç! Anne, amca ve eski eş tutuklandı

15 yaşındaki kızı taciz eden 60'lık şahsa linç! 3 kişi tutuklandı
Zorla aracına bindiği kadını istediği yere götürtüp, para ve kolyesini aldı

Zorla aracına bindiği kadına dehşeti yaşattı! Otoparka götürüp...
İyilik yapmak istedi, gençliği karardı: 7 yıl ceza alan kızının ardından gözyaşlarına boğuldu

İyilik yapmak istedi, gençliği karardı! Anne gözyaşlarına boğuldu
KYK yurtlarında neler oluyor? Son 2 haftada peş peşe 5 öğrenci ölümü

KYK yurtlarında neler oluyor? Son 2 haftada peş peşe 5 öğrenci ölümü