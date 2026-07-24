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Ticaret il müdürlüğü denetimlerinde 158 bin tl ceza yazıldı

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Eskişehir’de Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerinin son bir hafta içerisindeki denetimlerinde tespit edilen aykırılıklar için toplam 158 bin 920 TL idari para cezası uygulandı.

Eskişehir'de Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerinin son bir hafta içerisindeki denetimlerinde tespit edilen aykırılıklar için toplam 158 bin 920 TL idari para cezası uygulandı.

Eskişehir Valiliği'nin paylaştığı bilgiye göre, Ticaret İl Müdürlüğü denetim personellerinin il merkezinde ve ilçelerinde çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede, 17-23 Temmuz 2026 tarihleri arasında denetimler yapıldı. Fiyat etiketi, kasa-raf uyuşmazlığı ve benzeri maddelerle ilgili olan 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun çerçevesinde, 55 firmada 2 bin 460 ürün denetlendi. Ekipler tarafından tespit edilen aykırılıklar için toplam 158 bin 920 TL idari para cezası uygulandı. Haksız fiyat artışıyla ilgili ise 23 firmada 115 ürün kontrol edilirken, tutulan raporlar Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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