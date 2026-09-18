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Ticaret İl Müdürlüğü denetimlerinde 143 bin 28 TL ceza yazıldı

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Eskişehir’de Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerinin son 1 hafta içerisindeki denetimlerinde tespit edilen aykırılıklar için toplam 143 bin 28 TL idari para cezası uygulandı.

Eskişehir'de Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerinin son 1 hafta içerisindeki denetimlerinde tespit edilen aykırılıklar için toplam 143 bin 28 TL idari para cezası uygulandı.

Eskişehir Valiliği'nin paylaştığı bilgiye göre, Ticaret İl Müdürlüğü denetim personellerinin il merkezinde ve ilçelerinde çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede, 11-17 Eylül 2026 tarihleri arasında denetimler yapıldı. Fiyat etiketi, kasa-raf uyuşmazlığı ve benzeri maddelerle ilgili olan 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun çerçevesinde, 51 firmada 2 bin 40 ürün denetlendi. Ekipler tarafından tespit edilen aykırılıklar için toplam 143 bin 28 TL idari para cezası uygulandı. Haksız fiyat artışıyla ilgili ise 11 firmada 55 kontrol edilirken, tutulan raporlar Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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