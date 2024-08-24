Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Ekipleri kaçakçılık operasyonlarını sürdürüyor

ANKARA - Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri kaçakçılıkla mücadele kapsamında önemli operasyonlara imza attı. Mersin'de çalıntı olduğu tespit edilen yaklaşık 56 milyon Türk Lirası değerinde lüks araç ele geçirilirken, İstanbul ve Kapıkule Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda ise, yaklaşık 700 kilogram metamfetamin ve 30 bin 700 adet elektronik sigara ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığına Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi koordinesiyle Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, öncelikle Kara Kapıları Taşıt Takip Sistemi üzerinden araçların son kayıtları sorgulandı.

56 milyon Türk Lirası değerinde 9 adet lüks araca el konuldu

Yapılan detaylı incelemelerde çok sayıda lüks aracın Mersin Limanı'na yakın bir lokasyonda bulunduğu tespit edildi. Bunun üzerine Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'ne araçlar hakkında bildirimde bulunuldu. Mersin İl Emniyet Müdürlüğünce şase ve plakalarının sorgulanması sonucu çalıntı olduğu tespit edilen 9 araç ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturmalar Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor.

Gümrük Muhafaza Ekiplerinden MİT ile koordineli uyuşturucu operasyonu

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Dairesi koordinasyonunda İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, yurda giriş yapan bir tır takibe alındı. Tır içerisindeki eşyaların İstanbul'da bir depoya boşaltılacağı bilgisine ulaşan Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından, MİT Başkanlığı ile koordineli şekilde geniş çaplı takip başlatıldı. Tespit edilen 2 farklı adreste eş zamanlı yürütülen operasyonlarda, başka bir eşyaya emdirilmiş vaziyette, çok sayıda çuval içerisinde yaklaşık 700 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kapıkule Gümrük Kapısı'nda kaçak elektronik sigaralar ele geçirildi

Son olarak Edirne'de gerçekleştirilen operasyonda, Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında, Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule Gümrük Kapısı'na gelen şüpheli bir tır mercek altına alındı. Gümrük Muhafaza görevlilerince detaylı kontrol ve aramaya tabi tutulan araçta yurda kaçak yollarla sokulmaya çalışılan 30 bin 700 adet elektronik sigara ele geçirildi. Her iki olayla ilgili olarak Küçükçekmece ve Edirne Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından soruşturma başlatıldı.