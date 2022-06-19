TEM'de önünde ilerleyen tıra çarpan diğer tırın sürücüsü yaralandı Bolu'da, TEM Otoyolu'nda önünde ilerleyen tıra arkadan çarpan diğer tırın sürücüsü sıkıştığı yerden yaralı olarak kurtarıldı. Bolu'da, Tem Otoyolu'nda önünde ilerleyen tıra arkadan çarpan diğer tırın sürücüsü sıkıştığı yerden yaralı olarak kurtarıldı. Kaza, TEM Otoyolu Rüzgarlar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyir halinde olan Mehmet Etli idaresindeki 27 F 8238 plakalı tır, önünde ilerleyen Adnan Yalçın yönetimindeki 67 ABP 873 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada, sürücü Etli, tırın çekici kısmında sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Tırda sıkışan sürücü Mehmet Etli itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden kurtarıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Etli, tedavisi için İzzet Basyal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa TEM Otoyolu Ankara Bolu 3. Sayfa Haberler

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