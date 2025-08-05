Tekkeköy'de İnek Hırsızlığı: 43 Bin Liraya Satıldı

Tekkeköy'de İnek Hırsızlığı: 43 Bin Liraya Satıldı
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Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bir kişi, yol kenarında otlayan ineği çalıp 43 bin liraya sattı. Olay sonrası Hırsız M.A., emniyet ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bir kişi, yol kenarında otlayan ineği çalıp 43 bin liraya sattı.

Olay, dün saat 14.30 sıralarında Tekkeköy ilçesi Selyeri Mahallesi Büyüklü Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A. isimli şüpheli, yol kenarında otlaması için bırakılan ineğin ipini çözerek yanında götürdü. Hayvanın kaybolduğunu fark eden sahibi durumu polise bildirdi. Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları araştırma sonucu hırsızlığın M.A. tarafından gerçekleştirildiğini belirledi. Zanlının, çaldığı ineği 43 bin liraya sattığı tespit edildi.

Polis ekipleri, ineği satış yapılan yerden alarak sahibine teslim etti. Gözaltına alınan M.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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