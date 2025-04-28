Tekirdağ ve Edirne'de Şantaj ve Dolandırıcılık Operasyonu: 1 Tutuklama

Tekirdağ merkezli iki ilde düzenlenen şantaj ve dolandırıcılık operasyonunda 1 kişi tutuklandı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ ve Edirne illerinde, sosyal medya üzerinden şantaj ve dolandırıcılık yaptığı belirlenen 5 şüpheliye yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi.

Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından planlı şekilde yürütülen operasyonda, "Nitelikli Dolandırıcılık", "Şantaj" ve "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak" suçlarına ilişkin çalışmalar kapsamında şüphelilere eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Yürütülen soruşturmada, şüphelilerin sosyal medya üzerinden iletişim kurdukları kişileri tuzağa düşürerek elde ettikleri özel görüntülerle mağdurlara şantaj yaptıkları ve bu yöntemle toplamda 8 milyon TL haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.

Operasyonda şüphelilere ait 18 adet mağdurlara ait banka/kredi kartı ve 6 adet cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, diğer 2 şüpheli ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.