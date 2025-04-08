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Tekirdağ Merkezli Kablo Hırsızlığı Çetesi Çökertildi

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Tekirdağ merkezli düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla 6 milyon TL'lik bakır kablo hırsızlığı yapan suç çetesi çökertildi. 7 şüpheli, nitelikli hırsızlık ve suç örgütü kurma gerekçesiyle tutuklandı.

Tekirdağ merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyon: 6 milyon TL'lik kablo hırsızlığı çetesi çökertildi

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da 6 milyon TL'lik bakır kablo hırsızlığının failleri olan çete üyeleri, 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanarak cezaevine gönderildi.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 2024 Aralık ve 2025 Ocak aylarında Tekirdağ'daki elektrik şirketlerine ait depolara maskeli ve silahlı şekilde girilerek yapılan bakır kablo hırsızlıklarının failleri tespit edildi.

Yürütülen teknik ve fiziki takip sonucunda hırsızlık olaylarının faili olduğu belirlenen ve Tuncerler Grubu olarak bilinen suç örgütünün üyesi 7 şüpheli belirlendi. Örgütün liderliğini N.T. isimli şahsın yaptığı, geçmişte birçok ilde benzer nitelikte organize hırsızlıklar gerçekleştirdikleri öğrenildi.

Tekirdağ merkezli olarak İstanbul, Diyarbakır ve Bingöl illerinde eş zamanlı operasyon düzenleyen polis ekipleri, şebeke üyesi 7 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, nitelikli hırsızlık ile suç örgütü kurma, yönetme ve üye olma suçlarından tutuklanarak Tekirdağ Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL DAĞ - 3.Sayfa
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