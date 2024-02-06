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Tekirdağ Kapaklı'da Evde Tabanca Bulundu

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Tekirdağ Kapaklı ilçesinde polis ekipleri tarafından şüphelenilen şahsın evinde yapılan aramada 3 adet tabanca ele geçirildi.

Tekirdağ Kapaklı ilçesinde polis ekipleri tarafından şüphelenilen şahsın evinde yapılan aramada 3 adet tabanca ele geçirildi.

Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından şüphelenilen M.D isimli şahsa ait ikamette yapılan aramada, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca ve 25'i kurusıkı olmak üzere 45 adet fişek ele geçirildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Tekirdağ Kapaklı Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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