Tekirdağ Kapaklı'da Evde Tabanca Bulundu

Tekirdağ Kapaklı ilçesinde polis ekipleri tarafından şüphelenilen şahsın evinde yapılan aramada 3 adet tabanca ele geçirildi.

Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından şüphelenilen M.D isimli şahsa ait ikamette yapılan aramada, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca ve 25'i kurusıkı olmak üzere 45 adet fişek ele geçirildi. - TEKİRDAĞ