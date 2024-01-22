Tekirdağ Kapaklı'da Çevreye Hakaret Eden ve Silahla Tehdit Eden Şahıs Yakalandı
Tekirdağ Kapaklı ilçesinde çevreye hakaret edip, belindeki silahla tehdit eden şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı. Olay, Kapaklı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Şahıs, kendisine ait olduğu belirtilen kurusıkı tabancayı polis ekiplerine teslim etti.
Tekirdağ Kapaklı ilçesinde çevreye hakaret edip, belindeki silahla tehdit eden şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.
Olay, Kapaklı Cumhuriyet Mahallesi Vatan Caddesi'nde meydana geldi. Bir vatandaşın ihbarı üzerine çevreye hakarete geçen ekipler, vatandaşları belindeki silahla tehdit eden N.Ç'yi polis ekipleri yakaladı.
N.Ç. isimli şahıs, kendisine ait olduğu belirtilen kurusıkı tabancayı polis ekiplerine teslim etti. - TEKİRDAĞ