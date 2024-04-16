Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonunda Çok Sayıda Madde Ele Geçirildi

Tekirdağ'da polis ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele kapsamında gerçekleştirdiği operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre, Ayaspaşa Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti yapıldığını tespit eden Saray İlçe Emmiyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri O.D. isimli şahsa ait ikamette arama gerçekleştirdi. Yapılan aramada 336 adet uyuşturucu hap ile darasız ağırlığı 12.5 gram bonzai maddesi ele geçirilirken, olayla ilgili O.D. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Saray İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada; "Uyuşturucu madde kullanımı ve satışına yönelik operasyonlar başarı ile devam etmektedir" denildi. - TEKİRDAĞ