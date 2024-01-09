Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: Yabancı Uyruklu Şüpheli Tutuklandı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yapılan operasyonda, Türkmenistan uyruklu bir şahsın evinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheli tutuklandı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucunda, Çorlu Şeyhsinan Mahallesi'nde M.H. isimli Türkmenistan uyruklu şahsın evinde uyuşturucu bulundurduğu tespit edildi. Şüphelinin evinde yapılan arama sonucunda, 542 gram eroin, 66 gram afyon sakızı, 75 gram metamfetamin, 21 adet sentetik hap, 2 adet hassas terazi, ele geçirildi. M.H. isimli şahıs adlı işlemleri sonrası tutuklandı. - TEKİRDAĞ