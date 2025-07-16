Tekirdağ'da Orman Yangını: Traktör ve Motosiklet Yandı

Tekirdağ'da Orman Yangını: Traktör ve Motosiklet Yandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde süren orman yangınında bir traktör ve bir motosiklet alevler içinde kalıp kullanılmaz hale geldi. Yangın, yerleşim alanlarına yaklaşırken maddi hasara neden oldu. Yangının yayılmasını önlemek için ekipler yoğun çaba sarf ediyor.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde etkisini sürdüren orman yangınında bir traktör ve bir motosiklet yanarak demir yığınına döndü.

Tekirdağ Şarköy'de dün başlayan ve 22 saattir devam eden orman yangını, yerleşim alanlarına yaklaşırken birçok noktada maddi zarar meydana geldi. Alevlerin ulaştığı bölgelerde bir traktör ile bir motosiklet tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.

Yangının yol açtığı zararda araçlar küle dönerken, vatandaşlarda bu durum karşısında şoke oldu. Ekipler yangının yayılmasını önlemek için yoğun şekilde çalışmalarını sürdürüyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Adnan Oktar'ın son halini avukatı paylaştı: Cezaevinde adeta gençleşti

Adnan Oktar'ın son halini avukatı paylaştı: Cezaevinde adeta gençleşti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tekirdağ ve Çanakkale'de alevlerle mücadele! Köyler boşaltıldı, hastaneye kaldırılanlar var

Alevler iki ilde köyleri tehdit ediyor! Hastaneye kaldırılanlar var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.