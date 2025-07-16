Tekirdağ'da Orman Yangını: Traktör ve Motosiklet Yandı
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde süren orman yangınında bir traktör ve bir motosiklet alevler içinde kalıp kullanılmaz hale geldi. Yangın, yerleşim alanlarına yaklaşırken maddi hasara neden oldu. Yangının yayılmasını önlemek için ekipler yoğun çaba sarf ediyor.
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde etkisini sürdüren orman yangınında bir traktör ve bir motosiklet yanarak demir yığınına döndü.
Tekirdağ Şarköy'de dün başlayan ve 22 saattir devam eden orman yangını, yerleşim alanlarına yaklaşırken birçok noktada maddi zarar meydana geldi. Alevlerin ulaştığı bölgelerde bir traktör ile bir motosiklet tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.
Yangının yol açtığı zararda araçlar küle dönerken, vatandaşlarda bu durum karşısında şoke oldu. Ekipler yangının yayılmasını önlemek için yoğun şekilde çalışmalarını sürdürüyor. - TEKİRDAĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa