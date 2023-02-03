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Tekirdağ'da metruk ev alev alev yandı

3. Sayfa Haberleri

Tekirdağ'da metruk ev alev alev yandı TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde metruk evde çıkan yangın uzun uğraşlar sonucu söndürülebildi.

Tekirdağ'da metruk ev alev alev yandı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde metruk evde çıkan yangın uzun uğraşlar sonucu söndürülebildi.

Olay, akşamüstü saat 19.00 sıralarında İstiklal Mahallesi 38. Sokak üzerinde metruk bir evde meydana geldi. İddiaya göre; kimliği belirsiz kişilerin kullandığı evde henüz nedeni öğrenilemeyen şekilde yangın başladı. Durumu görenlerin ihbarı üzerine olay yerine İtfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. 3 itfaiye aracı ve çok sayıda itfaiye erinin müdahale ettiği yangın, 45 dakikalık çalışma sonucu söndürülebildi. Emniyet ekipleri ise olay yerinde güvenlik önlemleri aldı. Yangın esnasında evde kimsenin olmadığı tespit edildi. Yangının kesin çıkış nedeni araştırılırken, soğutma çalışmaları da sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tekirdağ Muratlı 3. Sayfa Haberler

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