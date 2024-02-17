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Tekirdağ'da Masaj Salonlarındaki Fuhuş Operasyonunda 12 Kişi Tutuklandı

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Tekirdağ'da polis ekiplerince masaj salonlarındaki fuhuşa yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 38 kişiden 12'si kişi tutuklandı. Operasyonda çok sayıda cinsel amaçlı kullanılan materyal ve fuhuş amaçlı kullanılan cep telefonları ele geçirildi.

Tekirdağ'da polis ekiplerince masaj salonlarındaki fuhuşa yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 38 kişiden 12'si kişi tutuklandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği tarafından "Fuhuşa Yer Temini ve Aracılık Etme" suçu ile ilgili yürütülmekte olan soruşturmada Çorlu ilçesinde bulunan masaj salonlarında masöz olarak çalışan kadınlara para karşılığında fuhuş yaptırıldığı tespit edilmişti.

15 Şubat 2024 günü 7 masaj salonuna yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon neticesinde fuhuşa yer temini ve aracılık yaptığı tespit edilen 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Fuhuş yaptırıldığı tespit edilen 25 sözde masöz kadın da yakalandı. Masaj salonlarında yapılan aramalarda çok sayıda cinsel amaçlı kullanılan materyal, fuhuş amaçlı kullanılan 20 adet cep telefonu ve 1 adet havalı tabanca ele geçirildi. Fuhuştan elde edilen 36 bin 965 TL-700 Euro ve 400 Dolara el konuldu.

Şüpheliler Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilirken, 1 şüpheli hakkında sağlık sorunları sebebiyle ev hapsi tedbiri uygulandı. Mahkemece 12 şüpheli tutuklanarak Tekirdağ Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Tekirdağ Tutuklama Gözaltı Suç Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

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