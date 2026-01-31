Haberler

Tekirdağ'da kamyonet taksi durağına daldı, olay yerini terk etti: O anlar kamerada

Tekirdağ'da kamyonet taksi durağına daldı, olay yerini terk etti: O anlar kamerada
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir kamyonet, gece yarısı taksi durağına çarptı. Olayda yaralanan olmadı ancak kamyonetin sürücüsü kaçarak olay yerinden uzaklaştı. Taksi durağı büyük zarar gördü.

Tekirdağ Çorlu'da gece yarısı seyir halindeki bir kamyonet taksi durağına daldı. Taksi durağının paramparça olduğu olayda yaralanan olmazken, kazaya karışan kamyonet ise olay yerini terk etti.

Gece yarısı 02.00 sıralarında Cemaliye Mahallesi Salhane Sokak (Tarihi Borsa Meydanı) üzerindeki dönel kavşakta turlayan bir kamyonet, kaldırım üzerinde bulunan taksi durağını çarparak yerle bir etti.

Olay anında taksi durağında kimsenin bulunmaması sayesinde faciadan dönüldü. Şiddetli çarpma nedeniyle durak paramparça oldu. Kamyonet sürücüsü ise olay yerini terk etti.

Şoförler Odası Başkanı tepki gösterdi

Kazayla ilgili taksi durağı esnafına 'geçmiş olsun' ziyaretinde bulunan Çorlu Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Nadir Samancı, "Gece geç saatlerde bir olay yaşanmış. Ne sebeple olduğunu bilmiyoruz ama cidden üzücü bir durum. Taksici esnafımız zaten burada sıkıntıda. Neyse ki durakta o sırada kimse yokmuş. İçeride taksici esnafı da olabilirdi, tüp varmış patlayabilirdi. Biz de geldik ve taksici esnafımızın yanındayız, sahip çıkacağız" dedi.

Taksi durağının daha önce de camları kırılmış

Taksi sürücüleri de kamyonet şoförünün olay yerini terk etmesine tepki gösterdi. Taksi durağı görevlisi Ural Uluğ, "Bizim kimseyle bir alıp veremediğimiz yok. Ne sebeple olduğunu bilmiyoruz. Aracın çarptıktan sonra da olay yerini terk etmesi bizi üzdü. Daha önce de durağın camlarını kırdılar" diye konuştu. Uluğ, olayla ilgili henüz şikayette bulunmadığını belirtti. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Organize suç örgütü yöneticisi Serdar Sertçelik tutuklandı

Çetenin iki numarasıydı! Macaristan'dan getirildi, anında tutuklandı
Hamaney'in Danışmanı Ali Şemhani : Herhangi bir saldırıya yanıtımız Tel Aviv'in kalbine ulaşır

Hamaney'in danışmanı ateşi körükledi! Direkt vuracakları şehri söyledi
Suriye'de skandal gösterdi: İsrail bayrağı ve Netanyahu fotoğraflarıyla sokağa indiler

Komşuda skandal gösteri! Netanyahu posterleriyle sokaklara indiler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beşiktaş taraftarından Konyaspor maçında yönetime protesto

Konyaspor maçında tribünler bu seslerle inledi
Ne forma ne de bilet! Minik taraftarın Saran'dan isteği yürek burktu

Ne forma ne de bilet! Minik taraftarın Saran'dan isteği yürek burktu
İran'da ABD askerlerinin defnedilmesi için beş bin mezar hazırlandı

İran "Hazırlıklar tamam" diyor! ABD'ye bundan iyi mesaj verilemezdi
Akaryakıta anahtar bıraktıracak üçlü zam

Gerginlik bizi de vurdu! Anahtar bıraktıracak üçlü zam
Beşiktaş taraftarından Konyaspor maçında yönetime protesto

Konyaspor maçında tribünler bu seslerle inledi
Fenerbahçe, Sidiki Cherif'i İstanbul'a getiriyor

Uçak apronda! Fenerbahçe yeni yıldızını İstanbul'a getiriyor
Bu işte bir terslik var: Heyecanla bekledikleri bebek siyahi olunca işler karıştı

Heyecanla bekledikleri bebek siyahi olunca işler karıştı