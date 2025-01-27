Tekirdağ'da Kaçak Tütün Operasyonu: 550 Bin TL Değerinde Ürün Ele Geçirildi

Tekirdağ'da jandarma ekiplerince yapılan operasyonda kaçak tütün ve tütün ürünleri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 23 Ocak'ta Ergene ilçesi Yeşiltepe Mahallesi'nde M.A.'ya ait ikametgahta yapılan aramada, 550 bin TL piyasa değerinde kaçak ürünler ele geçirildi. Operasyonda 80 bin adet boş bandrollü makaron, 28 bin 600 adet bandrolsüz boş makaron, 7 bin 400 adet dolu makaron, 3 sigara sarma makinesi, 1 kompresör ve 125 kilogram açık tütün ele geçirildi. Kaçakçılıkla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - TEKİRDAĞ