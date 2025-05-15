Tekirdağ'da Engelli Bireyler için Temsili Askerlik Yemin Töreni Düzenlendi

Tekirdağ'da Engelli Bireyler için Temsili Askerlik Yemin Töreni Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'da özel ve engelli bireyler için düzenlenen temsili yemin töreninde jandarma komandolarının rehine kurtarma, dövüş sanatları ve köpekli suçlu yakalama gösterileri büyük ilgi topladı. Törene katılan engelli bireyler, bir günlük askerlik görevini tamamlamanın gururunu yaşadı.

Tekirdağ'da özel ve engelli bireyler için düzenlenen temsili yemin töreninde komandoların rehine kurtarma, dövüş sanatları ve köpekli suçlu yakalama gösterileri ilgiyle izlendi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı tarafından, askerlik yapamayan veya askerlik çağına gelmiş olmasına rağmen bu imkana erişememiş özel ve engelli bireyler için "Temsili Askerlik Uygulaması" kapsamında Yıldırım Kışlası'nda yemin töreni düzenlendi. Tören öncesinde jandarma komandoları tarafından hazırlanan operasyon senaryoları, izleyenlere adeta nefes kesen anlar yaşattı.

Komandolardan gerçeğini aratmayan rehine kurtarma senaryosu

Etkinlikte ilk olarak kırsal bir alanda konuşlanmış keskin nişancı ile desteklenen rehine kurtarma operasyonu canlandırıldı. Senaryo gereği bir evde tutulan rehineyi kurtarmak için kapıyı koçbaşıyla kırarak içeri giren komandolar, içerideki terör unsurlarını etkisiz hale getirdi. Ardından rehinenin bulunduğu yer patlayıcı açısından kontrol edildi ve başarılı şekilde rehine tahliye edildi.

Çelik dişlerden kaçış yok

Gösterilerin devamında, kaçmaya çalışan bir zanlının jandarma köpeği tarafından yakalanması canlandırıldı. Suçlu, senaryo gereği köpeğin çelik gibi dişlerinden kurtulamayarak etkisiz hale getirildi. Komandolar ayrıca dövüş sanatları performanslarıyla da büyük beğeni topladı.

Bir günlük askerlik gururu

Gösterilerin ardından özel ve engelli bireyler için düzenlenen yemin törenine geçildi. Yıldırım Kışlası'nda askeri üniforma giyen katılımcılar, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Türk bayrağına el basarak ant içti. Protokol üyelerinden terhis belgelerini alan engelliler, bir günlük askerlik görevini tamamlamanın mutluluğunu yaşadı.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk törende yaptığı konuşmada, devletin engelli bireylerin yaşamını kolaylaştırmaya yönelik çalışmalarını sürdürdüğünü ve bu tür etkinliklerin aileler açısından da anlamlı olduğunu belirtti. Etkinlikte konuşan engelli birey Aslan Adutalp ise, jandarma personeline teşekkür ederek, "Bir günlüğüne asker olmak bizim için gurur verici" dedi.

Törene Vali Recep Soytürk'ün yanı sıra Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Şenol, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Ahmet Çetin, Garnizon Komutanı Ahmet Uğurlu ve çok sayıda davetli katıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Konya'da büyük paniğe neden olan deprem anı kamerada

Büyük paniğe neden olan deprem anı kamerada
Başkan adayı mı olacak? Bilal Erdoğan'dan Fenerbahçe iddialarına net yanıt

Bilal Erdoğan'dan Fenerbahçe iddialarına net yanıt
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bekçinin fark edip hastaneye götürdüğü üniversiteli kalp krizinden hayatını kaybetti

Yolda yürürken fenalaştı! Bekçi hemen hastaneye götürdü ama...
Kremlin: Rus heyeti İstanbul'da Ukrayna heyetini bekliyor ama ortada yoklar

Barış zirvesinde kriz! Bir ülke masaya oturdu, diğeri ortada yok
Bakan Fidan'dan dikkat çeken çıkış: YPG tarafından atılan bir adım yok

İmzalar atıldı ama YPG direnmeye devam ediyor
Galatasaray'da Lucas Torreira'dan Okan Buruk'a olay şaka

Mikrofonu eline alıp Okan Buruk'u istifaya davet etti
Yaz sezonunu Fethiye'de açan Gülcan Arslan cesur pozlarıyla nefes kesti

Bikinisini dar geldi, üstsüz poz verdi
Cannes'da Hande Erçel rüzgarı! Gözler Hakan Sabancı'yı aradı

Cannes'da Hande Erçel rüzgarı! Herkes aynı soruyu sordu
Fenerbahçe Osimhen'in bonservisini ödeyecek formülü buldu

Fenerbahçe Osimhen'in bonservisini ödeyecek formülü buldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.