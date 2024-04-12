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Tekirdağ'da Bayramda Yapılan Denetimlerde 719 Sürücüye 2.5 Milyon TL Cezai İşlem Uygulandı

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Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı'nca bayramda yapılan sıkı denetimlerde 719 sürücüye 2.5 milyon TL cezai işlem uygulandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca bayram tatilinin ilk beş günü 89 farklı noktada 29 tim, 69 personelin katılımı ile araç trafiğinin yoğun ve kazaların meydana gelebileceği yol güzergahlarında başta emniyet kemeri ve kask kullanımı, seyir halinde cep telefonu kullanımı, hız ihlalleri olmak üzere, yolcu taşımacılığı yapan otobüslere yönelik sivil personel ile denetim yapıldı.

Yapılan denetimlerde 2 bin 824 araç/sürücü kontrol edildi. Uygulamalarda hız kuralını ihlal eden 309 sürücü, diğer trafik kurallarını ihlal eden 410 sürücü olmak üzere toplam 719 sürücüye 2 milyon 500 bin 183 TL idari para cezası uygulandı. Bayram tatili süresince; başta hız ve emniyet kemeri denetimleri olmak üzere diğer trafik denetimlerine aralıksız devam edileceği vurgusu yapıldım

Yapılan denetimler dışında; şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüslerle seyahat eden yol kullanıcılarına emniyet kemeri kullanmanın önemi ile ilgili bilgilendirme faaliyetleri ile 'Hayatla Yarışılmaz' sloganı ile başta hız kuralları olmak üzere önem arz eden diğer trafik kurallarıyla ilgili bilgilendirme/bilinçlendirme faaliyetlerine devam ediliyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Tekirdağ Jandarma trafik 3.Sayfa Spor Güncel Haberler

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