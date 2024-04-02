Tekirdağ'da Ailevi Nedenlerden Ötürü Çıkan Silahlı Kavgada 2 Şahıs Yaralandı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde ailevi nedenlerden ötürü çıkan silahlı kavgada 2 şahıs yaralandı.

Olay, Kapaklı İnönü Mahallesi Saray Caddesi üzerinde meydana geldi. Ailevi nedenlerden dolayı gerçekleştirilen silahlı saldırıda C.Y. isimli şahıs 5 yerinden, A.Y. isimli şahıs da 1 yerinden silahla vurularak yaralandı.

4 şahıs hakkında yakalama çalışması başlatıldı

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulans ile hastaneye kaldırılan yaralı şahıslardan C.Y.'nin hayati tehlikesi sürerken, A.Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Silahlı saldırıyı gerçekleştirenlerin R.K., H.K., H.K., ve E.K. isimli şahsılar olduğu tespit edilerek haklarında yakalama çalışmaları başlatıldı. - TEKİRDAĞ