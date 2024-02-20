Tavşanlı'da İş Yerinde Yangın Çıktı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir işyerinde yangın çıktı. Tavşanlı'da bir iş yerinde meydana gelen yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Durak mahallesi Emirler Caddesinde bulunan C.A.'ya ait iş yerinde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangını çevredeki iş yerinde çalışan ve müşterilerin yardımı ile söndürülerek muhtemel bir facianın önüne geçildi. - KÜTAHYA