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Tartıştığı kişiyi vuran saldırgan polise teslim oldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Tartıştığı kişiyi vuran saldırgan polise teslim oldu

Edirne'nin Keşan ilçesinde tartıştığı şahsı bacağından vuran saldırgan polise teslim oldu.

Edirne'nin Keşan ilçesinde tartıştığı şahsı bacağından vuran saldırgan polise teslim oldu.

Olay, Yeni Mescit Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kayalıdere Sokak'ta S.B., C.G. ve A.A. bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı. Büyüyen tartışmada silahlar konuştu. C.G.'nin silahından çıkan kurşunlarla bacağından yaralanan S.B., Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Aranan C.G. olaydan 2 gün sonra S.B.'yi yaraladığı silahla birlikte polise teslim olurken zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp Edirne Kapalı Cezaevi'ne sevk edildi. - EDİRNE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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