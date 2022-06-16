Diyarbakır'da 72 parça tarihi eser ele geçirildi - Haberler

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Diyarbakır'da 72 parça tarihi eser ele geçirildi

AA - 3. Sayfa
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Diyarbakır'da 72 parça tarihi eser ele geçirildi

Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda 72 parça tarihi eser ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda 72 parça tarihi eser ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, bazı kişilerin ellerinde bulundurdukları çeşitli eski eserleri 50 bin dolar karşılığında satmak için Bismil ilçesinde müşteri aradığı yönünde bilgi elde edildi.

4 şüpheli ekiplerce Bismil'in Aralık Mahallesi'nde tarihi eserleri satmaya çalıştıkları esnada suçüstü yakalandı.

Şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 67 bronz sikke, 3 heykel ve 2 yüzük ele geçirildi.

Ele geçirilen tarihi eserler muhafaza altına alınarak Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

AA / Mehmet Niyazi Deniz - 3. Sayfa

Diyarbakır 3. Sayfa Güncel Haberler

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