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Tarihi Çarşı'da Kuyumcu Vurgunu: Mağdurlar Sokakta

Tarihi Çarşı'da Kuyumcu Vurgunu: Mağdurlar Sokakta
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Adapazarı'nda tarihi Uzun Çarşı'daki köklü kuyumcu dükkanı kepenk kapatınca, altınlarını emanet eden yaklaşık 20 vatandaş mağdur oldu. Şüphelilerden B.O. teslim oldu ve adli kontrolle serbest kaldı, M.O.'nun yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesindeki tarihi Uzun Çarşı'da uzun yıllardır faaliyet gösteren bir kuyumcunun, bir kaç gün önce kepenkleri açmaması üzerine, altınlarını emanet eden vatandaşlar emniyete başvurdu. Şüphelilerden B.O., emniyete teslim olduktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer şüpheli M.O.'yu yakalama çalışmaları devam ediyor.

Adapazarı ilçesinde bulunan tarihi Uzun Çarşı'nın köklü kuyumcularından olan bir dükkanın 31 Temmuz tarihinde kepenklerini açmaması üzerine, kuyumcuya altınlarını emanet bırakan vatandaşlar soluğu emniyette aldı. Gelen şikayetler üzerine kuyumcu işletmecileri olan B.O. ile M.O. hakkında aranma kararı çıkartıldı. Olayın kamuoyuna yayılması üzerine karakola gelip teslim olan B.O., ifadesi alındıktan sonra adli kontrol şartlıyla serbest bırakıldı. Diğer şüpheli M.O. hakkında ise yakalama çalışmaları devam ediyor. Olay sebebiyle yaklaşık 20 vatandaşın mağduriyet yaşadığı öğrenildi.

"Biz insanlar olarak birine güvenmek istiyoruz"

Para biriktirmenin zorluğuna dikkat çeken ve vatandaşların emanet bırakarak mağdur olduğunu belirten Öznur Akpınar, "Biz insanlar olarak birine güvenmek istiyoruz ve güvendiğimiz insanların bu şekilde çıkması büyük bir mağduriyet. Para biriktirmek, birikim yapmak zaten çok zor olan şeyler. Emanet olarak bıraktığımız insanlarda bu şekilde olduğu zaman durum kötüleşiyor. Bugün herkes zor kazanıyor. Cezasını en ağır şekilde de çeksinler" diye konuştu.

"Gelinlik altınlarımı bıraktım, adam kendine tır almış"

20 yıl önce yaşadığı benzer mağduriyeti anlatan Akpınar, "Bundan 20 sene önceydi, biz de aynı şekilde gelinlik altınlarımızı kuyumcuya bıraktık emanet olarak. Bir şey olmasın, çalınmasın düşüncesi ile bıraktık. O da aynı şekilde battı ve çok sayıda kişinin altınlarını almış. Adam kendine tır almış, biz o şekilde alamadık altınlarımızı. O tanıdıktı, küçük küçük alabildim ama 50 gram altınım hala o adamda duruyor. Çünkü elimizde bir senet ya da imzamız yok. Güvenip verdiğimiz için almak istediğimiz zaman alamıyoruz. O kadar altını bulamamışlar, altınlar yok. Bu kadar insanın altınını, parasını nasıl verecek? Olan vatandaşa oldu, ötekiler aldı gitti. Adam girdi çıktı. O zaman herkes böyle yapsın. Herkes altınları alsın gitsin bozdursun, içerde yatsın çıksın" şeklinde konuştu.

Köklü firmalara duyulan güvenin suistimal edildiğini vurgulayan Akpınar, "Bu firma, bildiğim kadarıyla yılların kuyumcusu. Üç günlük bir kuyumcu değil" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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