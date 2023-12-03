Taksim Meydanı'nda Ticari Taksi Denetimi: 3 Şoföre Cezalar Kesildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından Taksim Meydanı'nda yapılan denetimlerde, taksimetresini kapatan ve fahiş fiyat isteyen 3 taksi şoförüne toplamda 6 bin 478 lira para cezası kesildi. Bir sürücü ise gazetecilere sinirlendi.

Taksim Meydanı'nda İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik polisleri tarafından ticari taksilere yönelik denetim yapıldı. Yapılan denetimlerde taksimetresini kapatan, kısa mesafe için turistlerden fahiş fiyat isteyen 3 taksi şoförüne toplamda 6 bin 478 lira para cezası kesildi. Aracı bağlanan bir sürücü ise kendisini görüntüleyen gazetecilere sinirlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı trafik polisleri tarafından Taksim Meydanı'nda taksicilere yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde araçlar durdurularak taksi şoförlerinin belgelerini inceleyen ekipler, şoförlerin emniyet kemeri, taksimetre açma, yolcu seçip seçmediklerine yönelik kontroller yaptı.

3 taksi şoförüne ceza kesildi

Yapılan denetimlerde durdurulan bir taksi sürücüsünün müşterisinden Taksim'den Sultanahmet'e gitmek için 300 lira para istediği ortaya çıktı. Ekiplerin incelemesi sonucunda araç sürücüsünün daha önce aldığı şikayetlerden dolayı belediye ruhsatının da iptal edildiği ortaya çıktı. Ekipler 34 TCV 03 plakalı aracı bağlarken, taksi sürücüsüne ruhsatsız araç kullanmaktan 4 bin 64 lira ve yükümlülüklere uymamaktan 872 lira ceza kesildi. Aracı bağlanan bir sürücü ise kendisini kameraya çeken muhabire, "Git başımdan, yürü git. Geri zekalı mısın? Başlayacağım basınına" dedi.

Taksimetre açmadan yolcusuyla pazarlık yapan bir başka taksi sürücüsü taksimetre açmadığı gerekçesiyle bin 979 lira para cezası aldı. Ters yoldan dönüş yaptığı belirlenen bir sürücüye ise 436 lira ceza kesildi. - İSTANBUL