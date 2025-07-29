Taklit Spor Ayakkabılarla Jandarmaya Yakalandı

Ünlü spor ayakkabısı markalarının taklitlerini satmak amacıyla İzmir'den Aydın'ın Germencik ilçesine gelen bir kişi Otoyol Jandarması'nı geçemedi.

Otoyol Jandarma Komutanlığına bağlı Hıdırbeyli Jandarma Otoyol Karakol Komutanlığınca "Başkasına Ait Marka Hakkında İktibas veya İltibas Suretiyle Replika/Taklit/İmitasyon/Lisanssız Spor Ayakkabı Satışa Arz etmek veya Satmak" suçuna yönelik çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre A.K. isimli şahıs, ünlü spor ayakkabısı markalarının taklitlerini satmak amacıyla İzmir'den Aydın'ın Germencik ilçesine geldi. Jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda A.K. idaresindeki araç Aydın-İzmir Otoyolu Germencik Gişeleri'nde durduruldu. Aracın arka açık kasası içerisinde görülür vaziyette bulunan kutuların yapılan kontrolünde piyasa değeri yaklaşık 320 bin TL olan 160 çift taklit spor ayakkabı ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN