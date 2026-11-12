Suudi Arabistan bağlantılı Yallah Aroya kruvaziyer gemisi Kuşadası Limanı'na geldi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kruvaziyer turizmi hareketliliği sürerken, Suudi Arabistan bağlantılı Yallah Aroya isimli kruvaziyer gemisi Kuşadası Limanı'na geldi. Dev yolcu gemisi, gece saatlerinde LED ışıklarıyla limanda görsel şölen oluşturdu.

Kruvaziyer gemilerinin uğrak noktalarından biri olan Kuşadası'nda deniz turizmi hareketliliği devam ederken, limana gelen yolcu gemileri ilçenin turizm ekonomisine katkı sunmayı sürdürüyor. Bu kapsamda Suudi Arabistan bağlantılı Yallah Aroya isimli kruvaziyer gemisi Kuşadası Limanı'na geldi. Kuşadası Limanı'na yanaşan Yallah Aroya, büyüklüğü ve dış cephesini aydınlatan renkli LED ışıklarıyla dikkat çekti. Gece karanlığında ışıl ışıl görüntüsüyle limana farklı bir atmosfer katan gemi, çevrede bulunanların da ilgisini çekti. Kruvaziyer gemilerinin uğrak noktalarından biri olan Kuşadası'nda deniz turizmi hareketliliği devam ederken, limana gelen yolcu gemileri ilçenin turizm ekonomisine katkı sunmayı sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı