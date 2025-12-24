Sultangazi'de kuyumcu vurgunu: Altınları alıp kayıplara karıştı

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde yıllardır kuyumculuk yapan bir şahıs, iddiaya göre mahalle sakinlerinden 'emanet' adı altında topladığı yüklü miktarda altınla ortadan kayboldu. Şikayet üzerine kuyumcu sahibi polis ekiplerince gözaltına alınırken, mağdur sayısının ve vurgunun miktarının artabileceği belirtiliyor.

Edinilen bilgiye göre, Sultangazi ilçesinde uzun yıllardır esnaflık yapan Atilla K., iddiaya göre vatandaşların yatırım amacıyla kendisine bıraktığı emanet altınları ve bir süre önce üzerine kayıtlı taşınmazları elden çıkarak kayıplara karıştı. Pazartesi günü dükkanın açılmaması ve telefonların cevapsız kalması üzerine dolandırıldıklarını anlayan vatandaşlar emniyete giderek şikayette bulundu. Dükkan önüne gelen onlarca mağdur, birikimlerinin çalındığını öğrenince büyük şok yaşadı.

"Merdiven silerek biriktirmiştim, oğlum hasta"

Mağdurlar arasında yer alan ve temizlik işçiliği yaparak birikim yaptığını belirten Güldane Yıldız, "Ben buraya 12 çeyrek altın ve bir yarım altın verdim. Bana telefon açıp adamın kaçtığını söylediler. Ben de koştum buraya geldim. Bunun sonu ne olacak? Altınlarımı geri versinler. Merdiven silmiştim, temizliğe gitmiştim. Benim çalışanım yok, oğlum hasta. Kiracıyım, 13 bin TL kira veriyorum, böyle olur mu? Sonumuz ne olacak, nereye başvuracağız, nereye gideceğiz? Ben gelip sorduğumda arada "Abla tamam, altınların burada duruyor, saklıyorum" diyordu. Allah'ım ya Rabbim, ne olacak, biz battık vallahi. Altınları getirip bize verecek, öyle olmaz. Ben fakir bir kadınım, kiracıyım. Merdiven silip evlere temizliğe gittim" dedi.

Firari kuyumcu yakalandı

Vatandaşların suç duyurusu üzerine harekete geçen Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kısa sürede Atilla K.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Mağdur sayısının ve vurgunun miktarının artabileceği belirtiliyor.

Gözaltında bulunan Atilla K.'nın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - İSTANBUL