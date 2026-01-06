Haberler

Sultangazi'de iki iş yeri alev alev yandı

Güncelleme:
İstanbul Sultangazi'de halı yıkama ve marangoz olarak kullanılan iki iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Olayda can kaybı yaşanmazken, maddi hasar oluştu.

Olay, saat 01.30 sıralarında İstanbul Sultangazi Habibler Mahallesi 2723 Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre sokak üzerinde bulunan tek katlı halı yıkama ve marangoz olarak kullanılan bitişik iki iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler giderek büyürken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, iki iş yerinde de maddi hasar oluştu. - İSTANBUL

