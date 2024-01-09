Sulama kanalına devrilen kamyon kazasında 1 kişi yaralandı

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan dolgu malzemesi yüklü kamyonun sulama kanalına devrildiği kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Pamukova Çardak Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.G. (38) kontrolündeki dolgu yüklü kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıkarak sulama kanalına devrildi. Kazada yaralanan sürücü B.G., konunun haber verilmesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Pamukova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı. - SAKARYA