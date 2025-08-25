Spor Salonuna Kurşunlama: 4 Gözaltı

Spor Salonuna Kurşunlama: 4 Gözaltı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir spor salonuna yapılan silahlı saldırıyla ilgili olarak 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin, işletmeciyi haraca bağlamak istemesi üzerine olumsuz yanıt alınca saldırıyı gerçekleştirdiği iddia ediliyor.

Aydın'ın Efeler ilçesinde iddiaya göre haraca bağlamak istedikleri ve işletmecisinden olumsuz yanıt aldıkları bir spor salonunun iki farklı şubesinin kurşunlanması olayı ile ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Olay, Efeler ilçesinde bulunan bir spor salonunun Mimar Sinan ve Orta Mahalle şubelerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, spor salonunun şubelerine farklı tarihlerde silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıların ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin başlattıkları çalışmalar neticesinde 4 şüpheli tespit edildi. D.O., M.C.T., S.A. ve A.T. isimli şüpheliler, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin spor salonlarını haraca bağlamak istediği ve olumsuz yanıt alınca gelen talimatla olayı gerçekleştirdikleri iddia edildi. Yakalanarak gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
KAP geldi! Süper Lig devinden bomba bir transfer daha

Süper Lig devinden bomba bir transfer daha
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sedat Peker, Minguzzi konusunda sessizliğini bozdu: Ben devletin çocuğuyum

"Devletin yapamadığını yaptı" sözü Sedat Peker'i çok kızdırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.