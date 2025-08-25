Spor Salonuna Kurşunlama: 4 Gözaltı

Aydın'ın Efeler ilçesinde iddiaya göre haraca bağlamak istedikleri ve işletmecisinden olumsuz yanıt aldıkları bir spor salonunun iki farklı şubesinin kurşunlanması olayı ile ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Olay, Efeler ilçesinde bulunan bir spor salonunun Mimar Sinan ve Orta Mahalle şubelerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, spor salonunun şubelerine farklı tarihlerde silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıların ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin başlattıkları çalışmalar neticesinde 4 şüpheli tespit edildi. D.O., M.C.T., S.A. ve A.T. isimli şüpheliler, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin spor salonlarını haraca bağlamak istediği ve olumsuz yanıt alınca gelen talimatla olayı gerçekleştirdikleri iddia edildi. Yakalanarak gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN