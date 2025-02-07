İstanbul'da bayrak değişimi! Kongrede konuşan Erdoğan, Bahçeli'nin son durumunu anlattı

Kongrede konuşan Erdoğan, Bahçeli'nin son durumunu anlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, billboardlarda okuduğu yazı üzerinden İmamoğlu'na yüklendi

Billboardlarda okuduğu yazı üzerinden İmamoğlu'na yüklendi
Kilyos'ta dev dalgalar gemiyi sürükledi! Mürettebat kurtarılmayı bekliyor

Mürettebatın ölüm kalım savaşı sürüyor
Ünlü su markasına dehşete düşüren suçlama: Otizm ve kansere yol açıyor

Ünlü su markasına dehşete düşüren suçlama: Otizm ve kansere yol açıyor

Spor salonu görevlisi silahlı kavgada kör kurşunla hayatını kaybetti

Spor salonu görevlisi silahlı kavgada kör kurşunla hayatını kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde spor salonunda iki kişi arasında çıkan kavgada tabancadan çıkan kurşunun isabet ettiği salon görevlisi genç hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde spor salonunda iki kişi arasında çıkan kavgada tabancadan çıkan kurşunun isabet ettiği salon görevlisi genç hayatını kaybetti.

Olay, Gebze ilçesi Mustafapaşa Mahallesi Şehit Yılmaz Argon Caddesi'nde bulunan spor salonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 gün önce spor salonunda spor yapan 2 kişi arasında henüz bilinmeyen sebeple tartışma çıktı. Çıkan tartışma bugün kavgaya dönüştü. Kavganın büyümesi ile şahıslardan biri, silahını çıkararak ateş etti. Tabancadan çıkan kurşunlardan biri, spor salonu görevlisi olan Veli Can Aras'a isabet etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Aras'ı hastaneye kaldırdı. Doktorların tüm müdahalesine rağmen Aras, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Garip filminin Fatoş'unun son hali şoke etti
img

MHP'yi ziyarete giden başkana soğuk duş! Kapıda kaldılar
img

İlayda Alişan tesettüre girdi
Haldeki fiyat etiketini gösteren esnaf isyan etti: Sadece nakliye parası çıkıyor

Haldeki fiyat etiketini gösteren esnaf duruma isyan etti
Mauro Icardi, Arjantin'e geri döndü

Gelişiyle gidişi bir oldu
Eve erken gelen koca, karısını başkasıyla görünce çılgına döndü

Eve erken gelen koca, karısını başkasıyla görünce çılgına döndü
Livakovic rekor bedelle Bayern Münih'e transfer oluyor

Rekor bedelle dünya devine transfer oluyor
Esnek çalışma modelinin detayları belli oldu

Türkiye'de tatil gün sayısı artacak
16 gündür aranan kayıp iş insanının korkunç sonu! Katil tanıdık çıktı

Kayıp iş insanının korkunç sonu! Katil tanıdık çıktı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.