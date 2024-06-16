Üye Girişi
Haberler

Sosyal medyayı karıştıran iş ilanı: Günde 10 saat, aylık 13 bin lira

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'te bir otel ve restoranına garson arayan bir kurum, günde 10 saat çalışacak ve günlüğü 500 lira olacak eleman arıyor. İlan part-time olarak açılırken 10 saat için 500 TL verilecek olması sosyal medyayı karıştırdı. Söz konusu iş ilanı eleştirilerin odağında oldu.

Karabük'te otel ve restoranına garson arayan bir kurumun verdiği ilanın şartlarında günlük çalışma süresinin 10 saat, günlük ücretin ise 500 TL olması sosyal medyada tartışmalara yol açtı. Kurumun part-time olarak yayınladığı ilanda çalışma süresi ve ücreti dikkat çekerken ek haklarda sadece yemeğin olması tepki çekti.

SAATİ 50 LİRADAN ÇALIŞACAK GARSON ARANIYOR

Söz konusu ilanda, "Safranbolu Eski Çarşı'da bulunan otel konaklama restoran işletmesine garson aranıyor. Saati 50 liradan çalışacak bay-bayan garson arıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Sosyal medyayı karıştıran iş ilanı: Günde 10 saat, aylık 13 bin lira

Part-time olarak açılan ilan için günlük maaş bilgisi 500 lira olarak paylaşılırken çalışma günleri ise haftada 6 gün olarak belirtildi. Yan haklarda sadece yemeğin bulunduğu ilanda ay üzerinde hesap yapıldığında işe alınacak kişinin maaşının 13 bin liraya geldiği belirlendi.

İlan, kısa sürede sosyal medyada yayılırken eleştirilerin de odağında oldu. Kullanıcılar ilandaki şartların ağırlığına tepki gösterirken, "İşçi değil, köle arıyorlar" yorumunda bulundu.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa

Karabük 3.Sayfa İş Dünyası Ekonomi Haberler

Bayram namazında Gazze protestosu! Biden ve Netanyahu'nun yer aldığı pankartı taşladılar

Bayram namazında Gazze protestosu! Biden ve Netanyahu'nun yer aldığı pankartı taşladılar

 Eylem Tok ve oğlu nasıl yakalandı? 20 gün önce atılan imza, firarın sonunu getirmiş

Eylem Tok ve oğlu nasıl yakalandı? 20 gün önce atılan imza, firarın sonunu getirmiş

 15 yaşındaki Hacer, eski sevgilisi tarafından 120 bıçak darbesiyle öldürüldü

15 yaşındaki Hacer, eski sevgilisi tarafından 120 bıçak darbesiyle öldürüldü

Bakmadan Geçme

Eylem Tok ve oğlu yakalandı mı, nasıl yakalandı? Eylem Tok ve oğlu olayı ne, suçu nedir? Yurt dışı harç pulu ne kadar 2024? #9992 Yurt dışı çıkış harcına zam mı geldi? TV YAYIN AKIŞI 16 HAZİRAN: Bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler ve programlar var? Bayram tatilinde kargolar açık mı, çalışıyor mu? Kurban Bayramı haftası kargolar kapalı mı? Bayram tatilinde bankalar açık mı, çalışıyor mu? Kurban Bayramı haftası bankalar kapalı mı? Bayram tatilinde noterler açık mı, çalışıyor mu? Kurban Bayramı haftası noterler kapalı mı? Bayram tatilinde kargolar açık mı, çalışıyor mu? Kurban Bayramı haftası kargolar kapalı mı? Türkiye-Brezilya Voleybol Maçı Canlı İzle! Türkiye-Brezilya voleybol maçı saat kaçta? Türkiye-Brezilya voleybol maçı şifresiz canlı izle! Kurban Bayramı'nda eczaneler açık mı, kapalı mı? Bayram tatilinde nöbetçi eczane nerede? Kurban Bayramı'nda borsa açık mı, kapalı mı? Borsa bayramdan sonra ne zaman açılacak? Kurban Bayramı'nda eczaneler açık mı, kapalı mı? Bayram tatilinde nöbetçi eczane nerede? Kurban Bayramı'nda AVM'ler açık mı, kapalı mı? Bayram tatilinde alışveriş merkezleri çalışıyor mu? #128717 Kurban Bayramı'nda sağlık ocağı kapalı mı, açık mı? Bayram'da hastaneler, poliklinikler ve sağlık ocakları çalışıyor mu? Kurban eti buzdolabında saklanır mı? Kurban eti hemen buzdolabına konur mu, ne kadar bekletilir? Kurban Bayramı'nda borsa açık mı, kapalı mı? Borsa bayramdan sonra ne zaman açılacak?
Cumhur İttifakı'nda çatlak mı var? Devlet Bahçeli'den bayram sabahı çok net mesaj

Cumhur İttifakı'nda çatlak mı var? Devlet Bahçeli'den bayram sabahı çok net mesaj
500

Yorumlar (2)

Cem Turhan:

İyi Para Calisma Saati de Çok Güzel

6
8
yanıtYanıtla
Talat:

Kölelik geri gelsin, yoksul ve orta direk kalmaz kelime olarak...

2
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title