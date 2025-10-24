Sosyal Medya Üzerinden Dolandırıcılığa Operasyon: 12 Şüpheli Yakalandı

Kahramanmaraş merkezli 4 ilde sosyal medya üzerinden ürün satışı ile dolandırıcılık yapanlara yönelik gerçekleştirilen operasyonda şüpheliler yakalandı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada: " Sosyal medya hesapları üzerinden çapa makinası satışına ilişkin ilan vermek suretiyle dolandırıcılık yapıldığı yönünde gelen ihbarlar neticesinde adli soruşturma başlatılmıştır. Bu soruşturma kapsamında elde edilen deliller itibari ile Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Büro Amirliği tarafından 12 şüpheli hakkında Kahramanmaraş ili merkezli, Hatay, Adana ve Mersin illerinde eş zamanlı adli işlem yapılmıştır. Yapılan adli işlemler neticesinde 4 şüphelinin halen başka suçlardan dolayı ceza infaz kurumunda bulunduğu tespit edilmiş, şüphelilerin ofis olarak kullandıkları yerde ise 4 şüpheli ile cezaevi firarisi olduğu tespit edilen 2 şahıs daha yakalanarak gözaltına alınmıştır" denildi.

Ayrıca açıklamada, şüphelilerin ofis olarak kullandıkları yerde yapılan arama ve elkoyma işlemleri neticesinde 1 adet tabanca, 2 adet şarjör, 26 adet fişek, 12 adet uyuşturucu hap, 17 adet cep telefonu, 2 adet tablet, 4 adet flash bellek, 2 adet hard disk, 3 adet dizüstü bilgisayar ile suçtan elde edildiği değerlendirilen nakit para ele geçirildiği belirtildi. - KAHRAMANMARAŞ