Son Dakika | Kontrolden çıkan minibüs devrildi: 3 yaralı Gelen son dakika haberine göre Konya'nın Hüyük ilçesinde seyir halindeyken kontrolden çıkan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Konya'nın Hüyük ilçesinde seyir halindeyken kontrolden çıkan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza, Hüyük- Konya karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü belirlenemeyen 42 AVC 75 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada yaralanan 3 kişi, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Hüyük Konya 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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