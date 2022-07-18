Son dakika... Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İnebolu İlçe Emniyet Müdürlüğünce yürütülen soruşturma çerçevesinde yapılan çalışmada 2 şahsın üzerlerinde, ikamet ve araçlarında yapılan arama yapıldı. Yapılan aramalarda 9,26 gram metamfetamin, 1,95 gram eroin, 2 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat, suçtan elde edilen 3 bin 400 TL ve 70 dolar para ele geçirildi. Şahıslara ait 2 cep telefonuna da el konuldu.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden 1'i tutuklanırken, 1'i ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - KASTAMONU

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa