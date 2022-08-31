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Son dakika haberi! Kayseri'de tarihi eser operasyonu: El yazması Kur'an-ı Kerim ele geçirildi

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberi! Kayseri'de tarihi eser operasyonu: El yazması Kur'an-ı Kerim ele geçirildi

Son dakika haberi... Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen tarihi eser operasyonunda 1 kişi gözaltına alınırken, el yazması Kur'an-ı Kerim ele geçirildi.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen tarihi eser operasyonunda 1 kişi gözaltına alınırken, el yazması Kur'an-ı Kerim ele geçirildi.

Edirne bildiğine göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin aracında ve ikametinde tarihi eserlerin olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. şüpheli şahsın Kocasinan ilçesine bağlı Zümrüt Mahallesi'ndeki ikametine operasyon düzenleyen ekipler, arama yaptı. Yapılan aramada 3 adet dijital dedektör, 1 adet el yazması Kur'an-ı Kerim ve 15 adet tarihi eser niteliği taşıyan obje ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs emniyete götürüldü. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Kayseri Edirne 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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